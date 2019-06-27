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PATATES ÜRETİCİLERİ ÖDENİYOR

PATATES ÜRETİCİLERİ ÖDENİYOR

Patates üreticileri yarın ödenecek

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Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) 2019 ilkbahar ürünü patates teslim eden üreticiler yarın ödenecek.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, ürün bedelleri daha önce açıklanan alım – ödeme programına uygun olarak gerçekleştirecek.

TÜK’ün sözleşmeli olarak ektirdiği, alımı 17-21 Haziran döneminde yapılan patateslerin 94 bin 780 kilogram olduğu da açıklandı.

BRT/TAK

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