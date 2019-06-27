PATATES ÜRETİCİLERİ ÖDENİYOR
Patates üreticileri yarın ödenecek
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Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) 2019 ilkbahar ürünü patates teslim eden üreticiler yarın ödenecek.
TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, ürün bedelleri daha önce açıklanan alım – ödeme programına uygun olarak gerçekleştirecek.
TÜK’ün sözleşmeli olarak ektirdiği, alımı 17-21 Haziran döneminde yapılan patateslerin 94 bin 780 kilogram olduğu da açıklandı.
BRT/TAK
Etiketler : TÜK, patates, üreticiler, ödenme
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