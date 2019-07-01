PATLADIKTAN SONRA YÜKSEK DERECEDE ZEHİR SAÇIYORMUŞ!
Suriye Ordu Kaynakları: Düşen cisim S 200 füze parçası
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Suriye ordu kaynakları, Taşkent’e düşen cismin S 200 füzesi olduğunu duyurdu.
Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan, Suriye ordu kaynakları, Taşkent’e düşen cismi, Suriye’ynin İsrail uçaklarına fırlattığı füzenin kalıntısı olduğunu öne sürdü.
Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu.
Etiketler : Suriye ordu kaynakları, Taşkent, düşen cisim, S 200 füzesi
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