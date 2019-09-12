"PATLAMALAR SABAH 05:00'TEN SONRA DURDU"

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamaların bu sabah saat 05.00’ten itibaren durduğunu duyurdu.

Açıklamada, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı kaydedilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.Tüm tedbirlerin alındığının da ifade edildiği açıklamada, olayla ilgili inceleme heyeti oluşturulduğu, patlamanın nedenini belirlemek üzere çalışma başlatıldığını kaydedildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen bir nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir.