Patlamış Mısır Zayıflatır mı?

Patlamış mısır, özellikle film izleme seanslarımızın vazgeçilmez parçasıdır. Patlamış mısır hakkında çok yağlı olduğuna, kilo aldırdığına dair birçok şey söyleniyor. Peki bunlar doğru mu? Patlamış mısır zararlı mı yoksa söylenenlerin aksine zayıflamaya yardımcı mı oluyor?

Patlamış mısır, atıştırmalık yiyeceklerin çoğuna kıyasla lif açısından yüksek, kalori açısından ise düşüktür. Yani söylendiği gibi kilo yapmaz ve zararlı değildir. Tabii fazladan yağ ile hazırlanmadığı sürece!

Patlamış mısır aslında oldukça sağlıklı bir besindir. Patlamış mısırı diğer atıştırmalıklardan ayıran ve sağlıklı yapan nedenler ise şöyle sıralanabilir:

Tam tahıllıdır

‘Tam tahıllı’ terimi, akıllara kepekli ekmek ya da bir yulaf ezmesi gibi besinleri getirebilir ancak patlamış mısır da bu kategoriye dahildir. Beslenme listesine patlamış mısır dahil edenler, etmeyenlere göre % 250’den daha fazla tam tahıl tüketmiş olurlar. Tıpkı diğer kepekli tahıllarda olduğu gibi, patlamış mısırın da lif oranı yüksektir. Bu özelliğiyle de uzun süre tok kalmanıza yardımcı olabilir.

Besin değerleri yüksektir

Patlamış mısır sadece lif açısından değil, diğer besin değerlerini bakımından da zengindir. 1 porsiyon (100 gram) patlamış mısırda ortalama 13 gram lif, 11 gram da protein vardır. Hatırlatıyoruz, bu değerler çok az yağ ile hazırlanış patlamış mısırlar için geçerli.

Antioksidan sahibidir

Şaşırtıcı olabilir, ama patlamış mısır polifenollerle doludur. Kalp sağlığını güçlendirir ve kanser riskini azaltır.

Kalorisi düşüktür

Patlamış mısır havayla doludur (çekirdeklerin açıldıktan sonra ne kadar küçük olduklarını düşünün). Havadar olduğu için, çok fazla kalori almadan çok fazla mısır elde edersiniz. 1 su bardağı patlamış mısır yaklaşık 130 kaloridir.