Pazar günü yapılacak 2022-YÖKDİL-1 sınavına girecek personel ve adayların dikkatine

Milli Eğitim Bakanlığı, Pazar günü yapılacak 2022-YÖKDİL-1 sınavında görev alacak personelin ve sınava girecek olan adayların PCR/Antijen testi yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pazar günü Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek 2022-YÖKDİL-1 sınavında görev alacak personelin ve sınava girecek olan adayların, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, PCR/Antijen testi yaptırması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, sınavda görev alacak personelin ve sınava girecek adayların aşılı olmaları halinde son 7 gün, aşısız olmaları halinde ise son 48 saat içinde yapılmış PCR/Antijen test sonuçlarını ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.