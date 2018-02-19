PAZAR ŞENLENDİ!

Hüseyin ERDAMAR

Hafta sonu birçok vatandaşın uğrak yeri Pazar yeri oldu. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar havanın güzel olmasını da fırsat bilerek tezgahlarda yer alan meyve ve sebzelere akın etti.

Domates 3,5 TL

Tezgahlarda domatesin kilosu bu hafta 3,5 TL’den yerini aldı. Öte yandan salatalığın kilosu 5TL’den satıldı.

Hostes 10 TL

Mevsimlik sebze olan ve bu dönem çok tüketilen hostes 10 TL’den, ayrelli ise 8 TL’den satıldı.

Elma 2 TL

Tezgahlardan eksik olmayan elmanın kilosu geçmiş haftalara göre ucuzlayarak 2 TL’ye düşerken, armutun kilosu 5 TL’den satıldı.

Kolakas 4 TL

Bazı tezgahlarda 3 kilo patates 5 TL’den satılırken, kolakasın kilosu ise 4 TL’den satıldı.

Yeni Bakış