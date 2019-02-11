PAZARA VATANDAŞ DEĞİL YAĞMUR UĞRADI!

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Lefkoşa otobüs terminali içerisinde her hafta sonu kurulan meyve sebze pazarındaki esnaf, yağışlı hava nedeniyle mağdur oldu. Yağmur nedeniyle çile çeken esnaf bir yandan tezgâhını korumaya çalışırken diğer yandan vatandaş da yağmurdan korunup alışverişini yapmaya çalıştı

Lefkoşa otobüs terminali içerisinde kurulan pazara bu hafta yağan yağmur sebebiyle vatandaşın talebi az oldu. Buna karşın, pazar tezgâhlarındaki ürünler bu hafta da düşüş göstermedi. Alım gücü düşen vatandaşlar hem fiyatlar karşısında hem de yağmurla birlikte mağdur oldu.

Domatesin kilosu 10 TL

Pazar tezgâhlarında dün satılan domatesin kilosu

10 TL olarak alıcısıyla buluştu. Acı biberin kilosu da 10 TL’den satılırken, soğanın kilosu 5 TL, patlıcanın kilosu 15 TL, havucun kilosu 5 TL üzerinden alıcısıyla buluştu.

Salatalığın kilosu 10 TL

Bu hafta halk pazarında salatalığın kilosu 10 TL’den, baklanın kilosu ise 20TL’den alıcısıyla buluştu. Pazar yerinde diğer sebzelerin kilo fiyatları ise tezgâhlarda şu şekilde yerini aldı;

Patates:………..........5 TL

Kolakas:………........10 TL

Kabak:……………… ...7 TL

Çiçek :………………....6 TL

Yeşillik:………….........2 TL

Brokoli:………...........7 TL

Muzun kilosu 7 TL

Bu hafta pazar tezgâhlarında mevsimi dışında satılan çileğin bir paketi 10 TL üzerinden alıcısıyla buluştu. Pazar tezgâhlarında diğer meyvelerin fiyatları ise şu şekilde:

3 adet avakado:……20 TL

Kivi:…………............10 TL

Hurma:……….........20 TL

Elma:………..............7 TL

Erik:…………...........25 TL

Armut:………..........10 TL

Muz:……………..........7 TL