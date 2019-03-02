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PAZARTESİ'NE KADAR YAĞMUR VAR!

PAZARTESİ'NE KADAR YAĞMUR VAR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen KKTC’de, bugün yarın ve Pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Salı gününden sonra hava parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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