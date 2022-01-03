PCR için 100 TL’den fazla ücret talep eden laboratuvarlara yasal işlem yapılacak

Sağlık Bakanlığı, PCR testleri için 100 TL ‘den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada , ‘Bakanlar Kurulu’nun 1 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100TL alacaklardır.Karar harici davranan ve 100 TL ‘den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.’ denildi

BRTK