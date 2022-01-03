Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. PCR için 100 TL’den fazla ücret talep eden laboratuvarlara yasal işlem yapılacak
PCR için 100 TL’den fazla ücret talep eden laboratuvarlara yasal işlem yapılacak

PCR için 100 TL’den fazla ücret talep eden laboratuvarlara yasal işlem yapılacak

PCR için 100 TL’den fazla ücret talep eden laboratuvarlara yasal işlem yapılacak

A+A-

Sağlık Bakanlığı, PCR testleri için 100 TL ‘den daha fazla ücret talep eden laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada , ‘Bakanlar Kurulu’nun 1 Eylül 2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından PCR testleri için yetkilendirilen  laboratuvarlar yaptıkları PCR testi için azami 100TL alacaklardır.Karar harici davranan ve 100 TL ‘den daha fazla ücret talep eden  laboratuvarlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.  Kamuoyuna duyurulur.’ denildi

BRTK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.