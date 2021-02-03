PCR Testleri bakanlığa bağlı merkezlerde ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, PCR testlerinin ülke genelinde bakanlığa bağlı merkezlerde ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda yazılı PCR test sonuç raporu alarak yurt dışına seyahat edecek kişiler haricinde tüm PCR testlerinin ülke genelinde bakanlığa bağlı merkezlerde ücretsiz olarak yapılacağı ifade edildi.