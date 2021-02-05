PCR testleri tüm bölgelerde yapılıyor

Sağlık Bakanlığı, PCR testlerinin tüm bölgelerde belirlenen merkezlerde yapılmaya başlandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, test yapmaya gidecek kişilerin sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyması istendi.

Açıklamaya göre testlerin yer ve zamanları şöyle:

Lefkoşa Fuar Alanı’nda haftanın 7 günü 08.00-16.00,

Girne’de Leymosun Kültürevi’nde haftanın 7 günü 08.00-16.00,

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde haftanın 7 günü 08.00-16.00,

Lefke Cengiz Topel Hastanesi’nde hafta içi her gün 09.00-14.00,

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde hafta içi her gün 09.00-12.00,

İskele Belediyesi Spor Salonu’nda sadece yarın 11.00-16.00, diğer günler hafta içi her gün 08.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz PCR testleri yapılacaktır.

Ayrıca Gazimağusa Belediyesi Arena Spor Salonunda pazartesi gününden itibaren PCR testi yapılmaya başlanacak.”