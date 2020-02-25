Pegasus seferlerini askıya aldı!

Pegasus Havayolları, İran'da corona virüsünün etkisini artırması sebebiyle haftanın her günü gerçekleştirdikleri İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarını 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurduklarını açıkladı.

Pegasus’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İran’da korona virüsünün etkisinin artması sebebiyle, Pegasus Hava Yolları olarak haftanın her günü icra ettiğimiz İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarımızı 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurmuş bulunmaktayız.

* Bu tarihe kadar olan uçuşlar için bilet alan misafirlerimiz, değişiklik ve iade işlemlerini flypgs.com internet sitesinden, Pegasus Mobil uygulamasından ve 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebilmektedir.

DHA