Pegasus’un işten attığı pilottan bir paylaşım daha

Pegasus Havayolları'nın işine son verdiği Bahadır Altan, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Söylediklerinin büyük yankı uyandırmasına şaşırdığını kaydeden Altan, paylaşımında "Kâr hırsıyla atı öldüresiye kırbaçlayanlar sabaha benim kadar huzurlu uyanmadılar..." ifadelerine yer verdi.

Pegasus Havayolları’na ait uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında meydana gelen kaza ile ilgili bir televizyon programında yaptığı yorum nedeniyle önce yayından alınan daha sonra da Pegasus Havayolları’ndaki işine son verilen eski savaş pilotu Bahadır Altan bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

Televizyon yayınından alınması ardından işinden olması büyük yankı uyandıran Altan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllardır söylediklerim bu kadar çok insana hiç ulaşmamıştı. Bu farkındalık bir kazayı engeller, bir insanın yaşamını kurtarırsa her türlü bedeli tekrar tekrar öderim. Kâr hırsıyla atı öldüresiye kırbaçlayanlar sabaha benim kadar huzurlu uyanmadılar…”