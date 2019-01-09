PEK ÇOK KADIN BU SORUNU YAŞIYOR!

Vajinismus; kadınlarda görülen, cinsel ilişkiye girememe olarak bilinen, evliliği kâbusa çevirebilen bir durumdur. Uzman Psikolog Merve Savaşkan, bu durumun cinsel terapi ile tedavi edilebildiğinin altını çiziyor ve vajinismus problemi yaşayanlara tavsiyeler veriyor.

Vajinismus olan kadın partneriyle istese de ilişkiye giremez, yaşayacaklarından korkar, zevk alamayacağını, canının yanacağını düşünür. Okuyup araştırsa da yakınlarıyla görüşse de bu korkuyu aşamaz ve çaresiz hisseder. Fizyolojik açıdan bir problem olmaksızın doktorları gezer, birçok kez sağlıklı olduğunu doğrulatır. Kimse bir neden bulamayınca psikolojik olduğu düşünülüp bir terapiste gitmesi önerilir. Burada ilk hatırlatma gideceğiniz terapistin sadece psikolog olmasının yetmeyeceğidir. ‘Cinsel terapi’ eğitimi almış ve bu alanda çalışan bir uzman bulunmalıdır. Vajinismusun kadınlarda görülme nedenlerinde özellikle aile baskısı, yetiştirilme tarzı, cinsel mitler, kulaktan dolma yanlış cinsel hikayeler, ilişkilerdeki kaygı, stres, cinsel iletişimsizlik, kendini tanıyamama, kendini beğenmeme gibi birçok neden gösterilebilir. Cinsel terapi ile vajinismus kolaylıkla çalışılabilen bir durumdur. Kişi bu içinde bulunduğu durumdan çıkamayacağını düşünürken, tedavisi mümkündür. Eşlerin özellikle birbirilerini yeteri kadar tanıyamaması, isteklerini, zevklerini keşfedememeleri ve cinsel iletişim sağlayamamaları bu durumu tetikler ve çıkmaza sokabilir.

VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE CİNSEL TERAPİ

Cinsel terapide özellikle kaygı veren bu etmenler ele alınır ve cinsel iletişimin sağlanması amaçlanır. Daha sonrasında verilen bilimsel teknikler ve egzersizler ile bu durumdan kurtulmak amaçlanır. Vajinismus tekrarlamaz ve bir zaman sonra tekrar geri gelmez. Tedavisi bir kereliktir ve ömür boyudur. Cinsel terapide belli aşamalarda bireysel seans gerçekleşirken, eşin desteği de oldukça önemlidir. Eşin süre vermesi, partnerini zorlaması, örnek göstermesi ve pişmanlık cümleleri kurması sakinleştirmeye çalışırken hepten kaygıyı artırabilir. Eşler birbiriyle cinsel iletişim sağlamalı, birbirlerinin sevdikleri, zevk aldıkları şeyleri konuşabilmelidir. Öncelikle kişiler kendi vücutlarını tanımalıdır. Kişi herhangi bir hastalığı olduğunda nasıl ki doktora giderek tedavi oluyorsa, vajinismusta da tedavi olunması gerekir. Özellikle yakın çevrede duyulan hikâyeler ya da verilen öğütler kesinlikle tedavi yöntemi değildir. Cinsel terapi ile düzenli çalışıldığında vajinismusun tedavisi sağlanabilen bir problem olduğu unutulmamalıdır.



