Pelin Akil'den kötü haber!

İkiz bebeklerine beş aylık hamile olan Pelin Akil’i, hastalıklar peşini bırakmıyor

Önce sinüzit, daha sonra domuz gribi hastalığına yakalanan oyuncunun, bu defa burnu kanadı.

Buz sürdüğü için tüm yüzü kızaran Pelin Akil, “İnşallah iyi olacağım” diyerek, takipçilerini bilgilendirdi.