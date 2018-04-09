Pelin Öztekin son hali ile yok artık dedirtti...

Mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin tatil sezonunu açtı.

22 ayda 90 kilo veren Pelin Öztekin'in vücudunda sarkmalara meydana gelince ünlü oyuncu ameliyat olmuştu.

Öztekin'in kilo vermesinin sonucunda sarkıklıkları da kaçınılmaz oldu. Ünlü oyuncu bu sarkmalar için de ameliyat masasına yatmıştı.

Hastaneden çekilmiş görüntünün altına, "3 yıl önce başladığımız yolculuğun son etabını dün tamamladık. Kalan tüm fazlalıklardan da operasyon ile kurtulduk. Pek yakında yepyeni halimle ve yeni bir karakterle sizlerle olacağım." notunu düşmüştü.

Mide küçültme ameliyatı ile 90 kilo veren Pelin Öztekin tatil sezonunu açtı. Soluğu Kaş'ta alan Pelin Öztekin denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Öztekin, yılın ilk bikinili pozunu da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Pelin Öztekin'in son görüntüsü 'bu kadar olmaz' dedirtti.