Pembelere bürünen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti alay konusu oldu

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Netflix'in dün akşam düzenlenen etkinliğine pembe renkteki kombinleriyle katıldı. Tarzlarıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen çift, alay konusu oldu.

Netflix, Türkiye'deki 6. senesini kutlamak için dün akşam ünlü isimlerin akın ettiği bir etkinlik düzenledi. Yeni filmi Netflix'te yayınlanacak olan Beren Saat ile Kenan Doğulu da şıklık yarışının yaşandığı gecede isimlerinden söz ettirdi.

KIYAFETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2014 yılında nikah masasına oturan Saat ve Doğulu çifti, etkinlikte dünyaca ünlü bir markanın pembe renkteki koleksiyonundan parçalar tercih etti. Saat pembe elbise, çorap ve ayakkabı tercih ederken Doğulu da pembe ayakkabı, sweet ve ceketini siyah pantolonuyla kombinledi. Geceye el ele gelen ikili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada meme kanserine farkındalık haftasına hatırlatma yaptı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Çiftin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım ikilinin kombinini çok beğenirken bir kısım da hiç beğenmedi. Saat ve Doğulu'nun kombini için "Para verseler giymem" ve "Gözlerim kanadı" yorumları yapıldı.

İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun kombini için yapılan bazı yorumlar...

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