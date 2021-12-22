Penelope Cruz, çocuklarının sosyal medya kullanmasına izin vermiyor

Penelope Cruz, çok fazla sosyal medya kullanmadığını ve en azından şimdilik çocuklarının da kullanmasını hiç istemediğini söylüyor.

Oscar ödüllü oyuncu Penelope Cruz, popüler talk show CBS Sunday Morning’e verdiği röportajda sosyal medyayı nasıl kullandığını anlattı.

Aktris, “Sosyal medya ile çok azını çok dikkatli kullandığım garip bir ilişkim var. Mantıklı olmayan bir şey var ve özellikle genç nesilleri etkiliyor” dedi.

Cruz sözlerine şu şekilde devam etti: “Şu anda genç olanlar için gerçekten üzülüyorum. Sanki dünya onlar üzerinde bir tür deney yapıyormuş gibi. 12 yaşındaki bir çocuğu bu kadar teknolojiye maruz bırakırsan ne olacağını görelim. Sosyal medyaya dahil olmaları durumunda hâlâ gelişmekte olan beyinleri için hiçbir koruma yok.”

Cruz, çocukları 10 yaşındaki Leo ve 8 yaşındaki Lena’nin hiçbir şekilde sosyal medya hesabı açmalarına izin vermediklerini söylüyor:

“Teknoloji konusunda çok katıyım, en az 16’ya kadar sosyal medya yok. Bunun ruh sağlığını korumak için olduğunu gerçekten biliyorum, ama bir azınlığın parçası gibi görünüyorum.”

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