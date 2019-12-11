Pes dedirten soruya gülerek cevap verdi!

Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia’ya pes dedirten soru

Şeyma Subaşı'nın DJ sevgilisi Guido Senia'ya Instagram hesabından "Cinsel organın kaç cm?" diye soru soruldu.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının rezilliği bitmiyor… Bir sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı’nın DJ sevgilisi Guido Senia’ya, “Cinsel organın kaç cm?” diye sordu.

Kız kardeşi Chicca Senia ile atlarla çekilmiş pozunu Instagram hesabından paylaşan Guido ise bu soruya kahkaha atan emojiyle cevap verdi. Soruyu gören diğer Türk takipçiler durumu yadırgayarak “Tövbeler olsun başımıza gelen” yorumuyla şaşkınlıklarını dile getirdiler.