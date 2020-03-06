Pet şişe su üzerinde yazan o tarihe dikkat! Eğer içerseniz...

Marketlerden, büfelerden alarak içtiğiniz pet şişede satılan suların üzerine dikkatlice baktıysanız şişelenme ve son kullanma olmak üzere iki ayrı tarihin olduğunu göreceksiniz. Bu da akıllara son kullanma tarihi geçen suları içmenin ne kadar sağlıklı olduğunu getiriyor. Peki, son kullanma tarihi dolmuş pet şişe suları içmenin vücuda zararı var mı?

Suyun kendisinin değil ama şişelenmiş suyun bir son kullanma tarihi var. Peki, ilk ambalajlı suyun 1984 yılında üretildiği Türkiye'de de pet şişedeki suların üzerinde son kullanma tarihi var mı?