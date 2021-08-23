Pfizer – BioNTech aşısına tam onay çıktı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısına tam onay verdi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) Aralık 2020’den bu yana acil kullanım onayı ile 16 yaşın üzerindeki kişilerde kullanılmak üzere yapılan BioNTech-Pfizer aşısına tam onay verdi.

Halk sağlığı yetkilileri, daha fazla aşılanmamış Amerikalıyı Pfizer’in aşısının güvenli ve etkili olduğuna ikna edeceğini umuyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkan Vekili Janet Woodcock, “Milyonlarca insan güvenli bir şekilde COVID-19 aşılarını almış olsa da, FDA tarafından bir aşının tam onay verilmesinin bazılarına ek güven aşılayabileceğinin farkındayız” dedi.

Amerikalıların yaklaşık yüzde 51’i şimdiye kadar tam olarak aşılandı.

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