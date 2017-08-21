PİKNİK ALANI DEĞİL, ADETA ÇÖPLÜK

Eniz Orakçıoğlu

Her geçen gün hızla artan çevre kirliliği ülkemizin adeta kanayan yarası durumuna geldi. Gerek vatandaşların sorumsuzluğu gerekse ülkeyi yönetenlerin vurdumduymazlığı nedeniyle her yerde çöp yığınları görmemiz sıradan bir olay haline geldi.

Birçok kez gündeme kirliliği ile gelen ülkemizin en gözde piknik alanı Boğaz Piknik alanında deyim yerinde ise “Çöpler yine dağ gibi” oldu. Şehir yaşamından sıkılan vatandaşların hem temiz hava alacağı hem de yemek yiyip hoş bir gün geçirmek için gittiği bu bölgede artık salgın hastalık riski bile bulunuyor.

Dün Pazar günü olması nedeniyle piknik yapmak amacıyla buraya gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta isyan etti. Vatandaşlar oldukça sıcak geçen bu aylarda hem serinlemek hem de ailecek hoş vakit geçirmek için buraya geldiklerini belirterek, gerekirse bu bölgeye kontrol için bir görevli konmasını ve çevreyi kirletenlere ceza verilmesini talep ettiler. Yine bazı vatandaşlar buradaki çöplerin daha sık alınması gerektiğini belirterek “böylece hem rüzgar veya diğer sebeplerle çöpler dağılmaz hem de güneş altında kalan çöpler kokmaz” şeklinde konuştular.

Yeni Bakış