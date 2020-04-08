Pilli: 1 pozitif vaka tespit edildi
Pilli: 1 pozitif vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa COVID 19′ la ilgili gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada ,bugün toplam 178 test yapıldığını 1 pozitif vaka tespit edildiğini söyledi. Toplam vaka sayısının 95 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli 36 kadın 28 erkek vaka 0lduğunu açıkladı, Pilli ayrıca vakaların yaşlara göre dağılımını da açıkladı;
0-9 yaş arası 3 kişi
10-19 yaş arası 7 kişi
20-29 yaş arası 7 kişi
30-39 yaş arası 8kişi
40-49 yaş arası 8 kişi
50-59 yaş arası 16 kişi
60-69 yaş arası 7 kişi
70-79 yaş arası 6 kişi
80-89 yaş arası 2kişi
Bakan Pilli ayrıca toplam 64 yerel vaka olduğunu anlattı. En düşük yaşın 7 en yüksek yaşın 82 olsuğunu anlatan Pilli, 1 hamile pozitif vaka olduğunu da söyledi.
BRTK
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