Pilli: 1 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa COVID 19′ la ilgili gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada ,bugün toplam 178 test yapıldığını 1 pozitif vaka tespit edildiğini söyledi. Toplam vaka sayısının 95 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli 36 kadın 28 erkek vaka 0lduğunu açıkladı, Pilli ayrıca vakaların yaşlara göre dağılımını da açıkladı;

0-9 yaş arası 3 kişi

10-19 yaş arası 7 kişi

20-29 yaş arası 7 kişi

30-39 yaş arası 8kişi

40-49 yaş arası 8 kişi

50-59 yaş arası 16 kişi

60-69 yaş arası 7 kişi

70-79 yaş arası 6 kişi

80-89 yaş arası 2kişi

Bakan Pilli ayrıca toplam 64 yerel vaka olduğunu anlattı. En düşük yaşın 7 en yüksek yaşın 82 olsuğunu anlatan Pilli, 1 hamile pozitif vaka olduğunu da söyledi.

BRTK