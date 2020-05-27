Pilli: 2020 yılının sağlık yılı olması hedefindeyiz

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de yayınlanan Sabah Haber programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 ile mücadele konusunda değerlendirmede bulunan Bakan Pilli, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu kadar az vaka görülmesi, verilen mücadele sonucudur. İmkansızlıklar içinde imkanlar yaratıp büyük bir başarı elde edilmiştir. Bu başarı hepimizin başarısıdır” dedi.

39 gündür ülkede pozitif vaka görülmediği için insanlara güven geldiğini ve rahatlama yaşandığını söyleyen Pilli, maske takılmasının, sosyal mesafeye uyulmaasının ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemine işaret etti.

Sağlık Bakanı Pilli, alt yapının güçlendirileceğini ve vaka geldiği zaman insanlara daha iyi hizmet verilebileceğini, yaşanan pandeminin ardından ülkelerin sağlık alanına çok daha fazla önem vereceğini kaydetti.

Bakan Pilli, KKTC ve Türkiye arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nda 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi hazırlık projesinin ve temelinin yer aldığını söyledi.

GAÜ Hastanesi’nin projesini değiştirdiklerini ve orasının çok mükemmel bir hastane olacağını belirten Pilli, yeni hastane bitene kadar Dr. Nalbantoğlu Hastanesi’nin teknik yapısının da güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Pilli, GAÜ Hastanesi’nin tamamlanması için gerekli paranın fonda durduğunu ve bu hastanenin tamamlanmasının ardından Girne Akçiçek Hastanesi’nin oraya taşınacağını söyledi

Sağlığın alt yapısını güçlendirmenin üzerine yoğunlaştıklarını belirten Bakan Pilli, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve 2020 yılı yılının Sağlık yılı olacağı hedefinden vazgeçmediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçişler konusunda da değerlendirmede bulundu

“Rum tarafında pandemi devam ediyor. Eğer 8 Haziran’a kadar devam ederse bu kapılar açılmaz.Halkımızın sağlığı ön plandadır. Biz halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Kesinlikle şu andaki gibiyse biz kapıların açılmasından yana değiliz. Rum tarafında da vakalar sıfırlanır bizim gibi, 14 gün sıfır vaka sürer o zaman açarız”

Bakan Pilli, her iki toplumunun ortak noktada uzlaşması gerektiğini, önemli olanın toplum sağlığı olduğunu söyledi.

Uçuşların ne zaman başlayacağı konusunda ise ortada net bir şeyin olmadığını belirten Pilli, uçuşlar başlayacağı zaman şartlarını ortaya koyacaklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, Haziran ayında yurt dışından gelecek olan KKTC vatandaşları için de 14 günlük karantina uygulamasının olacağını belirtti.

Pilli, ilaç sıkıntısı ile ilgili olarak da kanserin tedavisinde kullanılan ilaçların önümüzdeki hafta içerisinde geleceğini fazla bir ilaç sıkıntısı olmadığını söyledi.

AMATEM konusuna da değinen Bakan Pilli, AMATEM’in ihalesine çıkıldığını ve önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını açıkladı.

BRTK