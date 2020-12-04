Pilli: 3 gün kuralını ihlal edenler sınır dışı edilecek

Ülkeye 3 günlük karantinasız giriş yapıp da bu kurala uymayanlar için yeni tedbirler geliyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 gün kuralına uymayanların, bir daha ülkeye giremeyecek şekilde ‘sınır dışı’ edileceğini; mahkemeye çıkarılarak Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında yargılanacağını ve merkezi karantinaya alınacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı Manşet + programında koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak yeni tedbir ve önelemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pilli, üç günlük karantinasız girişlerin az da olsa risk taşıdığını ancak ekonomiye katkı sağladığını belirtti. Buna rağmen 3 günlüğüne gelen bazı kişilerin üzerlerine düşen görevi yerine getirmediğini, bu nedenle de ek önlemler alacaklarını söyledi.

Pilli, 3 gün kuralına uymayanların, bir daha ülkeye giremeyecek şekilde ‘sınır dışı’ edileceğini; mahkemeye çıkarılarak Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında yargılanacağını ve merkezi karantinaya alınacağını açıkladı. Pilli, “Önlemleri arttırmaya başlamıştık. Arttırmaya devam edeceğiz. Ülke içerisinde yayılmasını önlüyoruz…

Bu önlemleri daha da artıracağız”ifadelerini kullandı. Son günlerde artan yerel vakaların kaynağının 3 gün kuralına uymayanlarla, Güney Kıbrıs’dan geçiş yapanlar olduğunu belirten Pilli, temaslı takip ekibinin çok iyi çalıştığını, vakaların kaynakları ve temaslılarını tespit ettiğini dile getirdi. Pilli, Girne Akçiçek Hastanesi’nde çıkan vaka kaynaklı hastanenin işleyişinde bir sıkıntı yaşanmadığını da ifade etti. Toplantıların süreceğini belirten Pilli, ekonomiye darbe vurmadan yeni önlemler alınacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, narenciye üretimi için bir hafta içinde ülkeye gelecek olan bin 500 – 2 bin işçinin karantinalı giriş yapacağını da vurguladı.

BRTK