Pilli: Aşı konusunda herhangi bir sıkıntı yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne bölgesinde aşı bulunmadığı ve vatandaşların aşı olmadığı açıklamalarının doğruyu yansıtmadığını belirterek, aşı stokları ve yapılan aşı sayılarını paylaştı.

Pilli, Türkiye’den 50 Bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısının daha KKTC’ye geldiğini ve teslim alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir programda Girne bölgesinde Covid-19 aşılarının yapılmadığı iddialarına yanıt verdi.

Girne’dekiaşı merkezlerinde aşının tükendiği bilgisinin ardından bölgedeki tüm aşı merkezlerinin kontrol edildiğini belirten Pilli, 13 Aralık Pazartesi günü itibariyle Leymosun Kültür Evi, Çamlıbel Sağlık Merkezi,Lapta Sağlık Merkezi ve Esentepe Sağlık Merkezi’ndeki aşı stokları ve yapılan aşı sayılarını paylaştı.

Söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu kaydeden Pilli, Girne ve diğer tüm bölgelerdeki aşılamaların aksamadan sürdüğünü belirtti.

Pilli, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 50 Bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısının daha KKTC’ye gönderildiğini de vurgulayarak, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkürlerini iletti.

Böylesi yayınlar ve yanlış iddiaların kamuoyunu tedirgin etmekten başka bir işe hizmet etmediğine de işaret eden Pilli, halka bir kez daha aşılanma çağrısı yaptı.

Pilli, “Aşı konusunda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Tüm merkezlerimizde aşılamalar devam etmektedir. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı olmaktır. Halkımızı bizlere güvenmeye devam etsin. Sağlık Bakanlığı gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalışmaktadır” dedi.

Covid-19’la mücadele

Türkiye’den KKTC’ye 50 Bin 310 doz Pfizer-BioNTech aşısı daha geldi

BRTK