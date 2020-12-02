Pilli, Belediye Başkanlarına katkılarından dolayı plaket takdim etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Belediye Başkanlarına pandemi dönemindeki katkıları nedeniyle plaket takdim ederek, teşekkür etti Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Belediye Başkanlarına pandemi dönemindeki katkıları nedeniyle plaket takdim etti. Pilli, plaket takdimi yapmadan önce kısa bir konuşma yaparak, pandemi sürecinde katkı koyan Belediye Başkanlarına teşekkür etti.

“BAŞARI HER ZAMAN BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLUR…”

Halkın bu dönemde kararlara uyması neticesinde, Koronavirüste başarı elde edildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, “Burada özveriyle çalışan sağlık personelimizin, erken tanı, erken tedavi ile bu başarı elde edilmiştir. Başarı sadece Ali Pilli değildir, başarı her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olur… Herkes elini taşın altına koyduğu zaman başarı elde edilir” dedi. Pandemi döneminde herkesten memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Pilli, “Görevimiz bitmedi. Koronavirüs dünyada bitmediği sürece bizde de bitmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“AŞI ÇIKACAK, GÖRECEĞİZ, BAKACAĞIZ; ONDAN SONRA HALKIMIZA UYGULAYACAĞIZ”

Koronavirüs aşıları hakkında da açıklama yapan Sağlık Bakanı Pilli, dünyada ve komşu ülkelerde yapılmaya başlandığında akıllarda oluşan soru işaretlerinin giderilmesiyle birlikte aşıların yapılmaya başlanacağını, faydasına ve zararına bakılarak yapılacağını dile getirdi. Yeni çıkan her şeyde dikkatli olunması gerektiğine de değinen Pilli, “Aşı çıkacak, göreceğiz, bakacağız; ondan sonra halkımıza uygulayacağız…” diyerek aşıya karşı olunmadığını da belirtti.

“SADECE İKİ VAKAMIZ YEREL”

Dünkü Koronavirüs tablosu hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Sadece iki vakamız yereldi… Bir tanesi güney kaynaklıdır, Karpaz’da öğrencidir. Orada herhangi bir bulaş yoktur. Çünkü orada temas vardır” ifadeleriyle birlikte gerekli önlemlerin alındığına da vurgu yaptı. Ülkede Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlere de değinen Pilli, toplam 1028 vaka olduğunu Temmuz’dan sonra ise tek bir hasta kaybı olduğunu ifade ederek ölüm oranını ‘binde bir’ olarak aktardı.

“HÜKÜMET BOŞLUĞU BİZİ ETKİLEMİYOR”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, hükümet boşluğuna da değinerek şahsi olarak seçim hükümeti değil, icraat hükümeti olması gerektiğine dikkat çekerek “Hükümeto boşluğu bizi etkilemiyor sadece Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi gerek bazı protokoller var onları etkiledi” dedi.

BRTK