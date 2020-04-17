Pilli Bugün tespit edilen 3 vaka ile ilgili ayrıntıları açıkladı

Sağlık Bakanlığı Açıklama Pilli: "3 Pozitif Vaka Daha Tespit Edildi" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkemizdeki Koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatarak son rakamları açıkladı. Sağlık Bakanı Pilli, bugün toplam 459 test yapıldığını 3 pozitif vaka tespit edildiğini söyledi. Bakan Pilli’nin 17 Nisan 2020 Covid-19 ile genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle; Bugün yapılan test sayısı: 459 Bugün saptanan pozitif vaka: 3 Bugün iyileşip taburcu edilen: 1 Bugün kaybedilen vaka: 0 Yapılan toplam test: 5555 Toplam vaka sayısı: 108 İyileşip taburcu olanların toplamı: 81 Tedavisi devam eden hasta sayısı: 23 Toplam kaybedilen vaka: 4 Yoğun bakımda yatan hasta: YOK'' dedi. Bugün saptanan 3 vaka ile de ayrıntıları paylaşan Pilli, bir vakanın Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde maske üretiminde görev alan bir öğretmen olduğunu yakınlarına da PCR testleri yapıldığını kaydetti. Pilli ikinci vakanın Ayaktan Tanı Merkezi’nde ve temaslıların olduğu bir otelde çalışan bir hemşire üçüncü vakanın ise İskele’deki çifte bulaştıran bir kombay tamircisi olduğunu,Türkiye’den 5 Mart tarihinde ülkemize geldiğini, 28 Mart da başka bir şikayetle Mağusa Hastanesi’ne yattığını, 4 Nisan’a kadar hastanede kaldığını söyledi.

Tüm temasların PCR'ları alındı diyen Bakan Pilli,sonuçlar akşam çıkacak. Bu hemşire de karantinada tutulmaktadır. Üçüncü vaka olan tamircinin gittiği tüm temasları tespit edip, 25 kişinin PCR'ları alınmıştır. Bu 25 kişi de gözlem altındadır. Bu kişilerin ilerleyen saatlerde neticeleri çıkacaktır. Çıkan sonuca göre bunların temaslıları da takibe alınacaktır açıklamasında bulundu. Bakan Pilli,sağlık çalışanlarına zaman zaman PCR testlerinin yapıldığını dile getirerek, temaslıların takibinin yapıldığını PCR testlerinin sonuçlarını beklediklerini belirtti. Bakan Pilli, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması çağrısını yinelerken dün Güney’den gelen ilaç ve malzemelerin detaylarını da aktardı. Bakan Pilli, Bin Adet N-95 Maske, Bin Adet cerrahi önlük, 2 Bin Adet Galoş ve 2 Bin tablet Chloroquine Phosphate ilacın geldiğini söyledi.