İkinci PCR yapılacağı konusuyla ilgili de, bu durumun laboratuvarda yığılma yaratacağını söyleyen Erhürman’a yerinden yanıt veren Sağlık Bakanı Ali Pilli, daha fazla testin daha hızlı yapılabilmesi için yeni personel alınacağını kaydetti.

Pilli, bu konuda özel laboratuvarlardan da hizmet alındığını dile getirdi.

Bakan Pilli bu çerçevede havalimanında incelemeler yaptıklarını da anlattı.