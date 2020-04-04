Pilli: Doktor ve hemşire negatif!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Pilli bu akşam yapılan 49 testin sonucunda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını ve pozitif iddia edilen bir doktor ile bir hemşirenin PCR sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli ayrıca kesinlikle resmi olmayan hiç bir kaynağa itibar edilmemesini de önemle vurguladı.