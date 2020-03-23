Pilli: Hızlı arama kitleri yarın devrede olacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de Ana habere telefonla katılarak koronavürüs salgını hakkındaki çalışmaları ve son rakamları verdi.

Bakanlığın görevde olduğunu ve koordinasyonu sağladıklarını belirten Bakan Pilli, bugün evlerde tutulan 20 kişiden alınan numunelerden birinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 39 olduğunu açıkladı.

Pilli, izolasyonların yeni başladığını ve yurt dışından gelen kişileri tek tek aradıklarını ve genel durumlarını sorduklarını ifade ederek, bu kişilere evlerinde kalmalarını daima söylediklerini dile getirdi.

Bu mücadelenin toplumsal bir mücadele olduğunu ve herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Pilli, sağlık bakanlığı ve sağlık personeli olarak en iyi şekilde görevlerini yaptıklarını söyledi.

Bakan Pilli, bu süreçte görev alkan tüm sağlık ekibi ile polis teşkilatına teşekkür etti..

20 kişnin bir otelde tek tek odalarda tutulduğunu ve bu kişilerden numune alımlarının devam ettiğini ve sonuçları yarın sabah açıklayacaklarını belirtti.

Bir iş insanının sağlık ihtiyaçlarını özel uçağı ile KKTC’ye getirdiğini belirterek bu kişiye de teşekkür eden Pili, bugün ayrıca Girne Limanı’ndan gerek kıyafet gerekse de maske olsun bir çok eşye geldiğini açıkladı.

30 ventilator ihalesinin sonuçlandığına dikkati çeken Pilli, özel uçakla bugün hızlı tarama kitlerinin de geldiğini ve bazı iş insanlarının bu kitleri bağışladığını söyledi.

Bakan Pili bir çok yerden çok bağış gelediğini belirterek, bu kişilerin isimlerini ilerleyen günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Yarın daha büyük bir opersyona başlayacaklarını ve ateş polikiliniği açtıklarını ve ateşli hastasların yarın oraya yönlenderileceğini ifade eden Pilli, hızlı tarama kitlerinin yarın kullanmaya başlacağını belirtti.

Yarından sonra evde tarama çalışmalarına başlayacaklarını açıklayan Plili, yarın şüpheli evlerin hep taranacağını açıkladı.

Pilli, bazı belediye başkanlarını aradığını ve tüm içlerde kurulan ilçe emniyet kurullarından şüpheli tüm durumları bakanlığa bildirimlerini isteyceklerini söyledi.

Bakan Pilli, Biz çalışıyoruz vatandaşlar da dışarı çıkmasın. Kısmi sokağa çıkma yasağı yerine bir karardır. Halk evinde kalsın ki biz daha kısa sürede bu salgını durduralım” dedi..