Pilli: KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de yayınlanan Burası Önemli programında bir kişinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 hastası olduğu iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Küçük bir ülke olan KKTC’de vaka saklanması diye bir durumun söz konusu olamayacağını ve tüm vakalarıun şeffaf bir şekilde açıklandığını belirten Bakan Pilli, söz konusu şahıs hakkında yaptığı gerçek dışı söylemlerden dolayı yasal işlem yapılması için dilekçe verdiğini söyledi. (BRT)