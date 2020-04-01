Pilli, pozitif vaka sayısının bölgelere göre dağılımını açıkladı
Pilli, pozitif vaka sayısının bölgelere göre dağılımını açıkladı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covit-19 testlerinde pozitif çıkan vaka sayısının bölgelere göre dağılımını da açıkladı;
Buna göre;
“Lefkoşa 11,
Gönyeli 3,
Girne 1 ,
Mağusa 2,
Beyarmudu 3,
Karşıyaka 2
Alsancak 4
Lapta 3,
İskele-Karpaz 17,
Güzelyurt ve Lefke’de vaka yok
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