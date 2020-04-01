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  3. Pilli, pozitif vaka sayısının bölgelere göre dağılımını açıkladı
Pilli, pozitif vaka sayısının bölgelere göre dağılımını açıkladı

Pilli, pozitif vaka sayısının bölgelere göre dağılımını açıkladı

Pilli, pozitif vaka sayısının bölgelere göre dağılımını açıkladı

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covit-19 testlerinde pozitif çıkan vaka sayısının bölgelere göre dağılımını da açıkladı;

Buna göre;

“Lefkoşa 11,

Gönyeli 3,

Girne 1 ,

Mağusa 2,

Beyarmudu 3,

Karşıyaka 2

Alsancak 4
Lapta 3,

İskele-Karpaz 17,

Güzelyurt ve Lefke’de vaka yok

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