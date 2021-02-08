Pilli saat 10 itibariyle 57 vaka olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yaptığı açıklamada, dün açıklanan 47 vakanın ardından bu sabah saat 10.00’a kadar 57 pozitif vakanın daha tespit edildiğini duyurdu.

Pilli, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 15 olduğunu, bu hastaların 6’sının solunum cihazına bağlı olduğunu ifade etti.

BRTK