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  3. Pilli: "Toplam 1567 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı"
Pilli: "Toplam 1567 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı"

Pilli: "Toplam 1567 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı"

Vaka sayısında artış devam ediyor!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1567 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

11 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1567

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 87.148

Toplam Vaka Sayısı: 183

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 137

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 42

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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