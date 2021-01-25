Pilli: Yaşları 37, 51 ve 57 olan 3 hasta yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Pilli, aşıyla ilgili eylem planının devam ettiğine işaret ederek, şu ana kadar 13 bin kişi civarında aşılama yapıldığını, 80 yaş üzeri aşılamanın hemen hemen tamamlandığını dile getirdi.

Pilli, 65 yaş üzeri aşılamaya başlandığını söyledi. Güney Kıbrıs’tan bin 170 doz aşı daha geldiğini belirten Pilli, Türkiye’den de 20 bin dozu aşının adaya ulaşacağını kaydetti. Pilli, “Türkiye’den 20 bin aşı gelecek. Bu daha fazla da olabilir. 10 bin aşıyı da aşılamaya devam ediyoruz. Randevulu şekilde aşıları tamamlayacağız.

Aşı konusunda iyi gidiyoruz, herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum Salı’dan sonra yerel yönetimler ile işbirliği halinde çalışacağız. Telefoniyen ulaşılıyor, onları belli merkezlere çağırıyoruz. Aşılamada Dünya Sağlık Örgütü ve AB’den gelen aşılar bize şart koşuyor. Hareket halinde olan kişilerin ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Daha fazla aşı gelirse sektörel bazda aşılamaya gitmek istiyorum.

Öğretmen, polis, lokantalarda çalışanların aşılanması yönünde… Sektörel bazda aşılama başlatmayı öngörüyorum” dedi. Sağlık Bakanı Pilli, bazı önlemler alındığını ancak bunların yeterli olmadığının artan yerel vakalarla görüldüğünü belirterek, daha fazla önlem almak gerektiğini söyledi. Yerel vaka sayısında henüz kritik eşiğe henüz gelinmediğini söyleyen Bakan Pilli, kritik eşiğe gelmemek için tedbirleri şimdiden arttırmak gerektiğini vurguladı. Bakan Pilli, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanması gerektiğini de ifade ederek şöyle konuştu: “Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanması gerekiyor. Başbakan’ın da bu yönde o sinyali verdiğini söyleyebilirim.

Bazı şeylerin tartışılması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı, bazı yerlerin kapanması gibi kararları Bakanlar Kurulu alabilir. Şubat ayında yerel vakaların artması halinde önlem alınacağını söylemiştim. Demek ki yeterli önlemleri alamadık. 40 yaşında sağlık sorunu olmayan bir genci kaybettik. Çok üzgünüm ve sabaha kadar uyuyamadım” dedi. Şu an itibariyle yaşları 37, 51 ve 57 olan 3 hastanın COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Bakan Pilli, vatandaşlara “daha çok kişiyi kaybetmemek için kurallara uyun” çağrısı yaptı.

Pilli, “Çok küçük menfaatler uğruna ülke menfaatlerini kaybetmek üzereyiz. Küçük menfaatler peşine düşerlerse, 2021 de toplum olarak kaybederiz. Nisan’da ülke ekonomisini canlandırmak için çalışıyoruz. Sadece aşıyla bu iş olmaz. Aşılar şarttır ama kendimize düşen görevi de yapmalıyız. Bir tedbir almazsak sağlık da gider, hiçbir şey kalmaz” dedi. Pandemi Hastanesi’ndeki bazı eksiklerin tamamlandığını da söyleyen Pilli, “Öğleden sonra bazı hastalar Pandemi Hastanesi’ne taşınmaya başlanacak” ifadelerini kullandı.

BRTK