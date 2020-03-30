Pilli:5 pozitif vaka tespit edildi
Toplam vaka 69
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede korona virüs ile ilgili vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pilli, bugün 74 yeni test yapıldığını ve testler sonucunda 5 yeni pozitif vaka olduğunu bildirdi.
Bakan Pilli, vakalardan birinin Karpaz bölgesinde temasdan kaynaklı olduğunu, ikisinin Lapta bölgesinde yatan bir hastadan buluşan kişiler, diğer ikisinin de Gönyeli'de olduğunu bu kişilerin de Beyarmudu'ndan gelen bir kişi ile temasta olduğunu söz konusu kişinin ise Ingiltere'den gelen ve dönen birisi olduğunu ve Londra'da koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu ifade etti.
Pilli ayrıca bugüne kadar 1177 test yapıldığını ve toplam vaka sayısının 69, taburcu edilen hasta sayısının 29 ve tedavisi tamamlanan hasta sayısının da 39 olduğunu ifade etti.
Yoğun bakımda şu an 3 hastanın olduğuna işaret eden Pilli, yoğun bakımdaki hastaların haricinde diğer hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.
Pilli'nin açıklamasına göre vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa: 9
Gönyeli: 2
Gazimağusa: 3
Beyarmudu: 3
Lapta: 6
Girne: 2
İskele-Karpaz: 14
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