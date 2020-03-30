Pilli:5 pozitif vaka tespit edildi

Bakan Pilli, vakalardan birinin Karpaz bölgesinde temasdan kaynaklı olduğunu, ikisinin Lapta bölgesinde yatan bir hastadan buluşan kişiler, diğer ikisinin de Gönyeli'de olduğunu bu kişilerin de Beyarmudu'ndan gelen bir kişi ile temasta olduğunu söz konusu kişinin ise Ingiltere'den gelen ve dönen birisi olduğunu ve Londra'da koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altında olduğunu ifade etti.