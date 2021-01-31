Pilli:Bu sabah 07.00 itibarıyla 25 yeni pozitif vaka var

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada “Bu sabah 07.00 itibarıyla 25 yeni pozitif vaka var. Kapanmanın olumlu sonuçlarını ikinci hafta daha net göreceğiz.

Şu ana dek 42 bin 250 aşı geldi. Hedefimiz aşıya ulaşmamız halinde 20 merkezde aşılama yaparak mart sonuna kadar aşı programını tamamlamak” dedi.