Pilli:Bugüne dek 47 vaka tespit edildi, 29’u taburcu oldu, 18 hasta karantinada

Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu anda 18 hasta olduğunu bunların iki tanesinin yoğun bakımda bulunan Alman vatandaşları olduğunu açıkladı.

BRT’ye açıklama yapan Bakan Pilli, son veriler hakkında bilgi verdi.

Ülkede son zamanlarda yapılan spekülasyon haberlere de itibar edilmemesi çağrısında da bulunan Bakan Pilli, vatandaşlara seslenerek “lütfen sağlık bakanlığının açıklamaları dışında başka verilere ve söylemlere itibar etmeyiniz. Biz sizinle tüm veriler açık ve şeffaf bir şekilde açıklıyoruz” dedi.

Son yapılan yeni test sonuçlarını beklediklerini ve sonuçlar çıkar çıkmaz bu sonuçları da kamuyou ile paylaşacaklarını ifade eden Bakan Pilli, 47 korona vürüsü vakası tepsit edildiğini 29’unun taburcu edildiğini anımsattı.

Bakan Pili şu anda 18 hastanın tedavi altında bulunduğunu bunların ikisinin yoğun bakımda bulunan alman uyruklu turistler olduğunu açıkladı.

Polis ve otel çalışanlarında herhangi bir pozitif vaka olmadığını da yineleyen Bakan Pilli, Yeni Eerenköy ile ilgili spekülasyon yapıldığını anımsatarak ekiplerin test yapmak için bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Test kitleriyle ilgili de spekülasyon yapıldığını ifade eden Pilli, kitlerde hernagi bir sorun olmadığını belirtti

BRTK