Pilliden ülkeye girişlerle işgili yeni açıklama
PCR test sonuçları çıkıncaya kadar karantina uygulamasına geçildi
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Açıklama
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 2.07.2020 tarihi itibariyle Güney Kıbrıs' tan havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere, deniz yolu ve havayolu ile gelen tüm yolcuların, ülkemizde PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklarını açıkladı.
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