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Pilliden ülkeye girişlerle işgili yeni açıklama

Pilliden ülkeye girişlerle işgili yeni açıklama

PCR test sonuçları çıkıncaya kadar karantina uygulamasına geçildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 2.07.2020 tarihi itibariyle Güney Kıbrıs' tan  havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere,   deniz yolu ve havayolu ile gelen tüm yolcuların, ülkemizde PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından  karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklarını açıkladı.

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