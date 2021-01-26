Pilli:Lefkoşa ve Girne bu akşam kapanacak

Sağlık Bakanlı Ali Pilli, BRT’de katıldığı Manşet+ programında önemli açıklamalarda bulundu. Bu geceden itibaren Lefkoşa ve Girne’de ‘tam kapanmaya’ gidileceğini duyuran Bakan Pilli, detayların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından ilerleyen saatlerde açıklanacağını da ifade etti.

Bulaşıcı Hatalıklar Üst Komitesi’nin dün basına sızan Lefkoşa ve Girne için kapanma kararının Bakanlar Kurulu’nda değişmeyeceğini vurguladı.

BRTK