Pilli:Pozitif vaka tespit edilmedi
Pilli:Pozitif vaka tespit edilmedi
A+A-
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
Bugün yapılan test sayısının 164 olduğunu belirten Bakan Pilli, pozitif vaka sayısının olmadığını açıkladı.
Bakan Pilli’nin 12 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Yapılan test sayısı 164
Pozitif Vaka sayısı 0
İyileşerek bugün taburcu edilen hasta sayısı 12
Bugün kaybedilen hasta sayısı 0
Toplam kaybedilen hasta sayısı 3
Toplam yapılan test sayısı 4212
Toplam pozitif vaka sayısı 99
Tedavisi devam eden vaka sayısı 39
Toplam iyileşip taburcu edilen hasta sayısı 57
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.