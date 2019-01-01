Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
Ülke iki genç sevgilinin yatak odasındaki iğrenç görüntüyü konuşuyor. Pilot olan erkek, avukat olan sevgilisini 'hediye' yüzünden önce tokatlıyor, ardından altına alarak boğmaya çalışıyor.
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Brezilya, Victor Junqueira isimli pilotun kız arkadaşını evinde vahşice dövdüğü görüntüleri konuşuyor.
YEREL BASINDA HABER OLDU
Geçen haftalarda yaşanan ve yerel basına bugün yansıyan olayda Victor, avukat olan kız arkadaşı Luciana'yı kendisine verilen hediyeyi lokantada unuttuğu için öldüresiye dövdü.
Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti
ŞİKAYETÇİ OLDU
Kamerayı önceden odasına saklayan genç kadın şikayetçi oldu.
İşte dayak anından kareler;
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