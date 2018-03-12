Pınar Altuğ'dan duygusal Mina Başaran paylaşımı

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, Mine Başaran ve arkadaşlarının hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden olan Pınar Altuğ Atacan geride bıraktığımız akşam gerçekleşen, Başaran Holding'e ait uçağın kaza geçirip düşmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Kadın arkadaşlarıyla birlikte Dubai'de verdiği bekarlığa veda partisinden dönen Mina Başaran'ın bindiği uçağın düşmesinin ardından çok sayıda paylaşımın yapıldığı sosyal medyada Pınar Altuğ Atacan da duygu yüklü bir mesajla hissettiklerini yazıya döktü.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER"

Son ana kadar moralini yüksek tuttuğunu söyleyen oyuncu, "Dün akşam haberlerinde duyduğumdan beri boğazım düğüm düğüm, Minacım seni tanıdığımda küçücük bir kız çocuğuydun… Sinemcim ışıldayan gözlerinle enerji veriyordun… Enkaza ulaşılana kadar umudum vardı. Sözün bittiği yer, ateş düştüğü yeri yakar. Evlat acısı tarifsiz. Sözün bittiği yer, mekanınız cennet olsun" notunu düştü.