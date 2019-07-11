Pınar Altuğ'un karnı şişti
Pınar Altuğ'un karnı şişti
A+A-
Tatilini Bodrum'da geçiren Pınar Altuğ'un şiş karnı dikkatlerden kaçmadı.
2008’de Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ’un (44) kızı Su 10 yaşında. Tatilini Bodrum’da geçiren Pınar Altuğ önceki gün Yalıkavak’ta denize girdi.
Oyuncunun büyüyen karnını görenler “Su’ya kardeş geliyor. Pınar Altuğ hamile" şeklinde yorumladı.
Pınar Altuğ bu iddiaları “Hayır değilim” sözleriyle yalanladı.
Etiketler : Pınar Altuğ, şiş karnı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.