PINARLI-ULUKIŞLA ARASINDA YANGIN!

Bugün saat 12.00 sıralarında Pınarlı – Ulukışla köylerinin arasında bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çıkan yangın sonucu 65 dönüm biçilmemiş buğday, yarım dönüm anız ve bir adet balya tamamen yanarak zarar gördü.

Yangına müdahale eden Geçitkale İtfaiye Şubesi’ne ait RHA 3328 plakalı araçta yangın söndürme çalışmaları devam ettiği sırada muhtemelen aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması neticesinde motor bölümü ve ön kabin tamamen yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.