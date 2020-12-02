Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Piramit önünde fotoğraf müstehcen bulundu: Gözaltına alındı
Piramit önünde fotoğraf müstehcen bulundu: Gözaltına alındı

Piramit önünde fotoğraf müstehcen bulundu: Gözaltına alındı

Piramit önünde fotoğraf müstehcen bulundu: Gözaltına alındı

A+A-

Mısırda polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimin'in fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı, müstehcen olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

Mısır’da polis, Zoser Piramidi önünde Salma al-Shimi’nin fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçıyı gözaltına aldı.

1-20201202142618.jpg

Gözaltı sebebinin ise modelin şort ve omuzları açık bir elbise giymesi olduğu ifade edildi.

2-20201202142647.jpg

Yerel medya, Mısır polisinin olaya dair inceleme başlattığını ve fotoğrafçının arkeolojik alana girmesine izin vermekten sorumlu çalışanı belirlemeye çalıştığını duyurdu.

sözcü.com.tr

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.