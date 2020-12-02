Piramit önünde fotoğraf müstehcen bulundu: Gözaltına alındı
Piramit önünde fotoğraf müstehcen bulundu: Gözaltına alındı
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Mısırda polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimin'in fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı, müstehcen olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.
Mısır’da polis, Zoser Piramidi önünde Salma al-Shimi’nin fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçıyı gözaltına aldı.
Gözaltı sebebinin ise modelin şort ve omuzları açık bir elbise giymesi olduğu ifade edildi.
Yerel medya, Mısır polisinin olaya dair inceleme başlattığını ve fotoğrafçının arkeolojik alana girmesine izin vermekten sorumlu çalışanı belirlemeye çalıştığını duyurdu.
sözcü.com.tr
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