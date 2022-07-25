Pirhan Askeri Kışla önündeki kamera Çarşamba gününden itibaren aktif olacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Lafkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda bir hız tespit kamerası daha aktif hale getirilecek…

Açıklamaya göre Pirhan Askeri Kışla önüne monte edilen hız tespit kamerası 27 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aktif olacak…

Söz konusu kamera, Çarşamba günü itibarıyla hem Gazimağusa hem de Lefkoşa istikametinde seyreden ve 65km üzerinde sürat yapan araçları tespit edebilecek…

BRT