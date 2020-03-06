Bakımlı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak her insanın en büyük arzusudur. Bu noktada uygulanan maskeler önemli bir seçenek oluşturmaktadır. Maske denildiğinde ise pek çok seçeneğin varlığı söz konusudur. Bu seçeneklerden öne çıkanlardan biri de elbette pirinç maskesidir.

Pirinç maskesi ile alakalı olarak ise pirinç maskesi yapılışı ve ne işe yaradığı ile alakalı olarak pek çok sorunun varlığı söz konusudur.



Pirinç maskesi nedir?



Japon kadınlarının ipeksi bir görünüme sahip olan sağlıklı ciltlerinin sırrı tüm dünyada merak uyandıran bir konudur. Japon kadınları cildin beyazlığına ve ışıltılı görünümüne büyük önem verirler. Böyle bir cilde sahip olmalarının sırrını ise pirinç maskesine borçludurlar. Bu bakımdan pirinç maskesi, Japon kadınlarının güzellik sırrı olma özelliği barındırmaktadır.

Pirinç maskesi nasıl yapılır?



Her evde kolaylıkla bulunabilen malzemeler kullanılarak hazırlanabilen bir maskedir. Pirinç maskesinin hazırlanışındaki tek önemli nokta maske için kullanılacak olan pirinçlerin organik olmasıdır. Bunun en önemli sebebi ise organik pirinçteki çok daha al olması ve bu sebeple çok daha az ve cildi yormayacak nitelikte olmasıdır.



Pirinç maskesi için gerekli malzemeler;



- 3 yemek kaşığı miktarında organik pirinç

- Yarım kase miktarında süt

- 1 yemek kaşığı miktarında organik bal



Pirinç maskesinin hazırlanışı;



İlk önce pirinçler bir tencerede su ilave edilerek haşlanır. Haşlanma sürecinde ise pirinçlerin sürekli olarak karıştırılması gerekiyor. Haşlanan pirinçlerin cam bir kase içerisinde suyunun süzülür. Burada maske için pirincin suyundan yararlanılacaktır.



Pirinçlerin süzülmesi ile elde edilen pirinç suyunun içine 1 yemek kaşığı bal eklenir. Hemen ardından üzerine süt ilave edilerek iyice karıştırılır. Bu işlemle birlikte pirinç maskesi kullanıma hazır hale gelir.



Pirinç maskesi nasıl uygulanır?



Kullanıma hazır hale gelen pirinç maskesinin cilde uygulamadan önce saçları kapatacak bir havlu yahut bone kullanmak yararlı olacaktır. Maskenin cilde uygulanmasından önce önemli olan bir başka husus da cildin temiz olmasıdır. Bundan dolayı da maske uygulaması öncesinde cildinizi temizlenmesi gerekmektedir. Bunun için ise bir peeling uygulamanız sizin yararınıza olacaktır. Çünkü peeling uygulaması sayesinde cilt uygulanan maskeyi daha güzel emecek ve derinlemesine nüfuz edecek hale gelir.



Cildin temizlenmesinin ardından bir fırça yardımıyla kullanıma hazır hale gelmiş olan pirinç maskesi yüze sürülür. Bu aşamada maskenin göz kenarlarına gelmesi bir sorun oluşturmaz. Maskenin yüzün tamamına uygulanmasından sonra boyun bölgesine de uygulanması gerçekleştirilir. Cilde uygulaması tamamlanan maskenin ciltte en az 20 dakika kadar bekletilmesi gerekir.



Lekeli ciltler için haftada üç kez bu maskeyi uygulamak yararlı olacaktır. Ayrıca maske uygulamasının sonrasında bir cilt leke açıcısı kullanılmasında fayda olacaktır. Eğer maske yalnızca cilt bakımı ve güzellik için uygulanacak ise haftada 1 defa cilde uygulanması yeterlidir.



Pirinç maskesi ne işe yarar?



Cilde pirinç maskesi uygulamasının yapılması halinde bu maskenin cilt üzerinde gözlemlenebilecek pek çok olumlu etkisi söz konusudur. İşte pirinç maskesi ne işe yarar sorusunun cevapları;



- Pirinç maskesi uygulamasını gözenekleri temizleyerek cilde yumuşaklık verir.

- Suyla temas eden pirinç fitik asit üretir ve bu şekilde peeling görevi görerek cilt üzerindeki ölü derinin atılmasını sağlar.

- Pirinç maskesi sahip olduğu faydalı özellikleri sayesinde ciltteki kahverengi lekelerin rengin rengini açıcı bir etki göstererek cilde beyazlık verir.

- Cilde parlaklık verir ve ciltteki kırışıklıkları azaltıcı bir etki barındırır.

- Cildi sıkılaştırıcı etki gösterir. Bu sayede maskenin uygulandığı bölgenin sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

- Güneşe çıkmadan önce cilde pirinç maskesi uygulanması durumunda cildi güneşin zararlı etkilerine karşı korur.

- Cilt üzerinde sivilce ve siyah nokta oluşumlarını önleyici etki sağlar.

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