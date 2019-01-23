"Pisliksiniz!"
Haluk Levent isyan etti
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Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tüm AHBAP il başkanlarını kadınlardan oluşturan Haluk Levent, kendisini sosyal medyada 'Haluk'un haremi' diye ti'ye alan sahte hesaplarla ilgili açıklama yaptı.
Haluk Levent sahte hesaplardan kendisine, 'Haluk'un haremi' tarzında mesaj atan ve yorum yapanlara savaş açtı.
İşte Haluk Levent'in konuyla ilgili attığı tweet:
"Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için tüm AHBAP il başkanları kızlarımızdan oluşmuştu. Bu durumu "Haluk'un haremi" diye ti'ye alan bazı trol hesaplar, "Haluk'un başkanları hep kız, Haluk erkeklere cevap vermez" mantığıyla mizah yapıyorlar.
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